Plus c'est gros, plus c'est bon

Prenons le SMI par exemple. Même capées à 20%, Nestlé Novartis et Roche pèsent plus de la moitié de l'indice suisse de 20 titres. En France, le CAC40 n'est pas aussi concentré mais le poids des "KHOL" ( LVMH Kering et L'Oréal ) n'a cessé de progresser, jusqu'à en représenter le quart. Le poids croissant de certains dossiers rend la performance indicielle de plus en plus corrélée à une poignée de titres. Les surperformances relatives du SMI et du CAC40 vis-à-vis de leurs homologues européens ne sont pas du tout étrangères à ce phénomène, vous l'aurez compris.Pour élargir un peu le débat, AlphaValue a étendu sa réflexion aux 17 plus grosses capitalisations de son univers de couverture ( Total HSBC et SAP ). Il apparaît que depuis le début de l'année 2018, ces dossiers ont surperformé le STOXX Europe 600 NR, un indice déjà performant, de 17%. Sur cette période, "il devient évident que l'argent était positionné sur des méga-caps liquides en une sorte d'auto-alimentation, probablement magnifiée par les ETF"… et il est aussi évident que les gérants n'avaient pas en portefeuille une exposition de plus de 10% à Nestlé pour capter sa hausse de 27%. Pour en profiter, la gestion passive via des ETF semble la seule alternative possible… ETF qui va participer à son tour à la hausse du titre.Moralité ? "La force relative des indices européens doit être prise avec des pincettes".