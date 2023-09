(Correction d'une faute de frappe dans le premier paragraphe : "it" au lieu de "hit")

TUNIS (Reuters) - Plus de 1 000 corps ont été retrouvés dans la ville de Derna, dans l'est de la Libye, après les inondations qui l'ont frappée, a déclaré mardi un ministre de l'administration orientale, ajoutant qu'il n'était pas possible de connaître le bilan global pour l'instant mais qu'il serait très lourd.

"Je reviens de Derna. La situation est très désastreuse. Les corps gisent partout - dans la mer, dans les vallées, sous les bâtiments", a déclaré par téléphone à Reuters Hichem Chkiouat, ministre de l'aviation civile et membre du comité d'urgence.

"Le nombre de corps retrouvés à Derna est supérieur à 1 000", a-t-il ajouté. Il s'attend à ce que le bilan final soit "très, très lourd". "Je n'exagère pas en disant que 25 % de la ville a disparu. De très nombreux bâtiments se sont effondrés".

