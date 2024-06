Près de 2 000 points de vente de carburant ont été fermés dans le nord-est du Nigeria pour protester contre une opération de lutte contre la contrebande qui visait certains opérateurs, a déclaré lundi le responsable local de l'association des négociants en pétrole, obligeant les automobilistes à s'approvisionner sur le marché noir.

Dahiru Buba, président de l'Independent Petroleum Marketers Association of Nigeria (IPMAN) pour les États d'Adamawa et de Taraba, a déclaré que les stations-service avaient cessé leurs activités après que le Nigeria Customs Service eut saisi des camions-citernes et fermé certains points de vente de carburant parce qu'il les soupçonnait de faire de la contrebande d'essence vers le Cameroun voisin.

Les vendeurs de carburant sur le marché noir au Cameroun, au Bénin et au Togo dépendent depuis des années de l'essence bon marché importée en contrebande du Nigeria.

Lorsque le Nigeria a supprimé les subventions à l'essence l'année dernière, ce marché noir s'est effondré, mais le produit est redevenu meilleur marché après que le Nigeria a plafonné le prix depuis juin 2023, en dépit de l'affaiblissement marqué de sa monnaie.

Dans le cadre de l'opération "Whirlwind", les douanes ont d'abord saisi quelques camions-citernes appartenant à des membres de l'IPMAN, puis les ont relâchés après que l'association a protesté. Mais d'autres camions ont été saisis et plusieurs stations-service ont été fermées, ce qui a contraint les exploitants de stations-service à fermer leurs points de vente en masse en signe de protestation, a déclaré M. Buba.

"Nous leur avons écrit à nouveau (aux douanes nigérianes) mais nous n'avons pas reçu de réponse, c'est pourquoi nous avons décidé de nous mettre en grève", a-t-il déclaré, ajoutant que plus de 1 800 points de vente avaient cessé de fonctionner.

"Il s'agit de notre activité et nous ne pouvons pas rester silencieux lorsque nos membres sont traités de la sorte.

Mangsi Lazarus, porte-parole des douanes pour Adamawa et Taraba, a déclaré que les camions-citernes avaient été saisis parce qu'ils étaient utilisés pour la contrebande d'essence.

À Yola, capitale de l'Adamawa, les négociants du marché noir ont rapidement profité de la pénurie pour vendre l'essence à 1 400 nairas (0,9459 dollar) le litre, contre 650 à 750 nairas à la pompe.

(1 $ = 1 480,0000 naira)