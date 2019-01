Plus de 10.000 manifestants à Belgrade contre le président serbe

BELGRADE, 19 janvier (Reuters) - Plus de 10.000 personnes ont défilé samedi soir à Belgrade pour la liberté de la presse et des élections et contre le président Aleksandar Vucic et son Parti progressiste serbe (SNS).

Il s'agit du huitième samedi de manifestations à l'appel de l'Alliance pour la Serbie, un groupe informel de 30 partis et organisations de l'opposition. "Ça a commencé" pouvait-on lire sur les badges des manifestants qui criaient "Vucic, Voleur!".

"Notre seule demande est la disparition de ce démon (le régime)", a déclaré l'acteur Branislav Trifunovic, qui avait déjà harangué la foule les semaines précédentes. "Nous voulons des élections, mais la liberté doit venir en premier."

Aleksandar Vucic a déclaré qu'il ne céderait pas aux demandes de réforme électorale et de liberté de la presse de l'opposition "même s'il y avait cinq millions de personnes dans la rue".

Le président s'est toutefois dit prêt à des élections anticipées.

La manifestation de samedi fait suite à une visite jeudi à Belgrade du président russe Vladimir Poutine qui a été accueilli par des dizaines de milliers de personnes acheminées par autocar de toute la Serbie.

Hors de Belgrade, les manifestants sont peu nombreux. Il y a notamment eu des manifestations vendredi à Novi Sad, deuxième ville de Serbie et à Nis, dans le sud. (Ivana Sekularac; Danielle Rouquié pour le service français)