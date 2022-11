"Vous avez devant vous bien plus de 100 000 soldats russes tués et blessés. Même chose probablement du côté ukrainien. Beaucoup de souffrance humaine", a déclaré le général d'armée Mark Milley à l'Economic Club de New York.

Il a ajouté que 40 000 civils ukrainiens ont probablement aussi été tués dans le conflit depuis le début de l'invasion russe en février.