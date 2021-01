Plus de 100 arrestations à Amsterdam lors de manifestations anti-confinement

(.)

AMSTERDAM, 25 janvier (Reuters) - La police néerlandaise a fait usage dimanche de canons à eau pour disperser des manifestants qui protestaient dans le centre d'Amsterdam contre les mesures de confinement imposées face au coronavirus, et elle a arrêté plus de 100 contestataires ayant jeté des pierres et tiré des feux d'artifice.

La manifestation, qui violait l'interdiction sur les rassemblements en vigueur dans le cadre des mesures sanitaires, a été organisée au lendemain de l'annonce par le gouvernement de l'instauration d'un couvre-feu - une première dans le pays depuis la Deuxième Guerre mondiale.

Des pancartes "Mettez fin au confinement" ont été brandies lors du rassemblement, organisé en partie par des propriétaires de restaurants frustrés par les restrictions liées au coronavirus en vigueur depuis de longs mois.

Craignant une émeute ou un rassemblement à même de propager massivement le virus, la maire de la capitale Femke Halsema avait défini la place du Musée dans le centre-ville comme une "zone à haut risque" et autorisé la police à fouiller la foule pour s'assurer qu'aucun individu n'était équipé d'une arme.

La police a évacué la place après que les manifestants ont ignoré l'ordre de quitter les lieux, a indiqué la mairie, ajoutant que des arrestations ont eu lieu suite à des débordements dans des rues adjacentes. (Toby Sterling; version française Jean Terzian)