Au moins 100 personnes, dont des étudiants, ont été enlevées contre rançon la semaine dernière dans les régions instables de l'Éthiopie qui ont connu des combats sporadiques depuis la fin de la guerre civile dans le Tigré, a déclaré lundi l'ambassadeur des États-Unis à Addis-Abeba.

Si un accord de paix signé en novembre 2022 a permis d'instaurer une certaine stabilité dans la région du Tigré, le gouvernement du Premier ministre Abiy Ahmed a eu du mal à assurer la sécurité dans d'autres régions.

L'année dernière, plus de 1 300 personnes ont été tuées dans le pays, la plupart des violences touchant les régions d'Amhara et d'Oromia, selon les Nations unies.

"Les récents et fréquents enlèvements dans les régions d'Oromia et d'Amhara montrent comment un conflit prolongé enhardit les criminels et affaiblit l'État de droit", a écrit l'ambassadeur des États-Unis, Ervin Massinga, sur le réseau social X.

"La semaine dernière, plus de 100 étudiants et passagers ont été enlevés pour obtenir une rançon", a-t-il ajouté.

Mercredi, trois bus ont été arrêtés par des hommes armés inconnus à environ 120 km au nord de la capitale Addis-Abeba, dans la région d'Oromia, a déclaré un étudiant de l'université de Debark, qui s'est ensuite échappé et s'est caché dans une forêt.

"C'était effrayant et choquant. Ils ont commencé à frapper les passagers avec des bâtons et à les forcer à sortir du bus", a-t-il déclaré.

Les assaillants parlaient l'oromo et avaient la même coiffure que les combattants du groupe rebelle Oromo Liberation Army (OLA), que les Nations unies accusent de meurtres, de destructions de biens, de viols et d'enlèvements.

"Les ravisseurs demandent maintenant aux familles de payer jusqu'à 1 million de birr (17 500 dollars) pour libérer les captifs", a-t-il déclaré à Reuters, en requérant l'anonymat.

Les porte-parole de l'OLA, de l'administration locale d'Oromia et du gouvernement central n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Asmamaw Zegeye, président de l'université de Debark, a confirmé l'incident mais n'a pas fourni d'autres détails.

La sœur d'un autre étudiant a déclaré que le groupe avait demandé 500 000 birrs pour leur libération.

(1 $ = 57,3752 birr)