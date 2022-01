Plus de 1100 tremblements de terre l'an dernier en Suisse

Zurich (awp/ats) - Le Service sismologique suisse (SED), basé à l'EPF de Zurich, a enregistré un peu plus de 1100 tremblements de terre en Suisse et dans les régions limitrophes l'an dernier. C'est légèrement moins que les années précédentes.

En revanche, il s'est produit davantage de séismes de magnitude comprise entre 2,5 et 4,1 que la moyenne à long terme, a indiqué le SED mercredi dans un communiqué.

En 2021, trois séismes d'une magnitude d'au moins 4 se sont produits, ce qui représente un nombre supérieur à la normale. Depuis 1975, on a observé en moyenne environ un séisme de ce type par an.

Le premier, d'une magnitude de 4,0, a secoué la région autour du col de la Furka le 1er juillet. Il a surtout été perçu en direction du nord, jusqu'à Zurich et Schaffhouse, comme en témoignent plus de 900 signalements de ressenti.

En revanche, le séisme de magnitude 4,1 qui s'est produit le 5 octobre près d'Arolla (VS) n'a été ressenti puis signalé que par de rares personnes, presque exclusivement en Valais. Ce séisme fait partie d'une séquence qui s'est réactivée depuis septembre 2020. La même région avait déjà connu un tremblement de terre d'une magnitude similaire en 1996.

Répliques en Ajoie

Le troisième séisme supérieur à 4,0 s'est produit le 25 décembre en Ajoie (JU). Il a été clairement ressenti en particulier dans le Jura; des signalements isolés ont aussi été reçus de l'ouest du Plateau jusqu'à Lausanne, Berne, Lucerne et Zurich.

Le séisme principal, d'une magnitude de 4,1, a été suivi de deux répliques également bien ressenties, de magnitude 3,5 et 3,2. Alors que le Valais est bien connu pour sa sismicité, ces secousses dans le Jura confirment le fait que toute la Suisse peut être concernée.

En moyenne à long terme, 24 séismes d'une magnitude supérieure ou égale à 2,5 se produisent chaque année en Suisse et dans les régions limitrophes. En 2021, ce chiffre a été un peu plus élevé, avec 32 événements.

Le SED a recueilli le plus grand nombre de témoignages (environ 1100) pour les séismes qui se sont produits près de Berne les 3 février et 15 mars, de magnitudes respectives de 2,8 et 3,2. Cela est avant tout dû à la forte densité de population à proximité des épicentres.

Plus de 200 stations de mesure

Par ailleurs, un séisme d'une magnitude de 4,4 survenu le 18 décembre à Bergame (Italie) a été ressenti principalement au Tessin, mais aussi en partie en Valais, dans les Grisons et en Suisse centrale. Le SED a reçu environ 1000 témoignages à ce sujet.

Plus de 200 stations réparties sur tout le territoire transmettent en permanence leurs données de mesure au SED et permettent de détecter tous les séismes à partir d'une magnitude de 1,5, une valeur nettement inférieure au seuil de perception. Là où le réseau est particulièrement dense, il est même possible de déceler des séismes encore beaucoup plus faibles.

ats/al