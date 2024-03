WASHINGTON, 17 mars (Reuters) - Le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef) estime que plus de 13.000 enfants ont été tués dans l'offensive israélienne dans la bande de Gaza tandis que de nombreux autres souffrent de malnutrition et n'ont "même plus l'énergie de pleurer".

"Des milliers d'autres ont été blessés ou nous ne pouvons même pas savoir où ils sont. Ils pourraient être coincés sous les décombres (...) Nous n'avons pas vu ce taux de mortalité chez des enfants dans quasiment autre conflit dans le monde", a déclaré la directrice exécutive de l'Unicef, Catherine Russell, dimanche dans l'émission "Face the Nation" sur CBS.

"Je me suis rendue dans des services pédiatriques avec des enfants qui souffrent de grave anémie liée à la malnutrition, tout le service est absolument calme. Parce que les enfants, les bébés (...) n'ont même plus l'énergie de pleurer", a-t-elle ajouté.

Israël a lancé une vaste offensive militaire terrestre et aérienne dans la bande de Gaza après l'attaque du Hamas palestinien contre son territoire le 7 octobre, qui a fait près de 1.200 morts. (Rédigé par Kanishka Singh, version française Bertrand Boucey)