Plus de 130 000 élèves à travers le Québec trinquent à la saine hydratation!

MONTRÉAL, 22 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- En cette Journée mondiale de l’eau, 650 écoles à travers le Québec célèbrent l’importance de choisir l’eau comme boisson de premier choix dans l’alimentation. Toute la semaine, plus de 130 000 élèves du primaire et du préscolaire, accompagnés de leurs éducatrices et éducateurs, relèveront le Défi Tchin-tchin !



Cette initiative, de l’Association québécoise de la garde scolaire (AQGS) et la Coalition québécoise sur la problématique du poids (Coalition Poids), invite les écoles à trinquer à la saine hydratation en lançant aux élèves le défi d’accompagner leur repas du midi avec de l’eau.

« Les boissons sucrées et les jus occupent une place démesurée dans l'alimentation des jeunes Québécois et nuisent à leur santé physique et dentaire. Alors que l’eau est la meilleure boisson, les enfants et les parents n’ont pas toujours le réflexe de simplement glisser une gourde d’eau dans la boîte à lunch pour accompagner le repas du midi », explique madame Charlène Blanchette, chargée de projet de la campagne J’ai soif de santé ! à la Coalition Poids.

Le Défi Tchin-tchin vise également à augmenter les connaissances en matière d’hydratation. « Toute la semaine, les élèves réaliseront des activités ludiques et éducatives avec leurs éducatrices et éducateurs et apprendront à devenir de réels agents de promotion de la consommation d’eau dans leur école », ajoute Diane Miron, directrice de l’AQGS.

Simultanément au Défi Tchin-tchin, et dans le même esprit, près de 50 000 tout-petits réalisent le Défi Rigol’eau dans les centres de petite enfance ou dans les garderies. « Plus de 1 000 milieux se sont joints au mouvement pour apprendre aux tout-petits à aimer l’eau, tout en s’amusant ! La saine hydratation doit commencer dès la petite enfance », soutient madame Blanchette.

La Coalition Poids vous invite également à découvrir la nouvelle comptine du Défi Rigol’eau à faire avec vos tout-petits. Une version karaoké a été conçue pour laisser aller la créativité ! À la maison, il est aussi possible de participer. Découvrez comment redonner plus de place à l’eau dans votre quotidien en consultant les outils et astuces de la Coalition Poids.

L’eau est la meilleure façon de s’hydrater. Disponible gratuitement, elle répond parfaitement au besoin en liquide de notre corps. Pour en boire plus souvent, elle doit être accessible et attrayante en tout temps. La campagne J’ai soif de santé ! de la Coalition Poids propose plusieurs outils pour y parvenir. « Boire surtout de l’eau pour s’hydrater doit devenir la norme ! Pétillante ou non, agrémentée de fruits, de légumes ou de fines herbes, la seule limite pour lui donner du punch est votre imagination! », conclut Charlène Blanchette.



À propos du Défi Tchin-tchin

Le Défi Tchin-tchin s’inscrit dans le cadre de la campagne J’ai soif de santé! de la Coalition Poids, qui vise à promouvoir une saine hydratation en encourageant, normalisant et valorisant la consommation d’eau chez les enfants. Les décideurs et les adultes côtoyant les enfants partout où ils jouent, apprennent et vivent sont invités à les inspirer en agissant comme modèles de saine hydratation et en rendant l’eau disponible et attrayante. Plusieurs outils sont à la portée des écoles et de l’équipe-école afin de bâtir un milieu de vie scolaire favorable à la consommation d’eau.

À propos de l’Association québécoise de la garde scolaire

L’Association québécoise de la garde scolaire travaille à faire reconnaître le service de garde en milieu scolaire comme un des acteurs clés de la réussite éducative de l’élève. L’Association soutient le développement des services de garde en milieu scolaire du Québec en faisant la promotion de leur rôle complémentaire à la mission de l’école, en représentant leurs intérêts collectifs et en favorisant le développement des compétences de leur personnel. Pour plus de détails : gardescolaire.org.

À propos de la Coalition québécoise sur la problématique du poids

Créée en 2006 et chapeautée par l’Association pour la santé publique du Québec depuis 2008, la Coalition québécoise sur la problématique du poids réunit plus de 700 partenaires qui visent l’adoption de politiques publiques spécifiques à l’égard des problèmes reliés au poids. Elle agit pour favoriser la mise en place d’environnements facilitant les choix santé et la prévention des problèmes de poids. Pour plus de détails, cqpp.qc.ca.

