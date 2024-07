Plus de 136 000 personnes ont fui l'État de Sennar, dans le sud-est du Soudan, depuis que les forces paramilitaires de soutien rapide ont entamé une série d'attaques contre des villes, ont déclaré les Nations Unies mercredi. Il s'agit de la dernière vague de déplacement causée par la guerre qui dure depuis près de 15 mois au Soudan.

Ces personnes viennent s'ajouter aux quelque 10 millions de personnes chassées de leurs foyers depuis que la guerre a éclaté entre les forces de soutien rapide et l'armée régulière. La guerre a donné lieu à des accusations de "nettoyage ethnique" et à des mises en garde contre la famine, principalement dans les zones contrôlées par les forces de sécurité soudanaises à travers le pays.

Le 24 juin, les FAR ont entamé une campagne pour s'emparer de la ville de Sennar, un centre commercial, mais se sont rapidement tournées vers les villes plus petites de Sinjah et d'al-Dinder, provoquant un exode de civils de ces trois villes, principalement vers les États voisins d'al-Gedaref et du Nil Bleu.

Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent des personnes de tous âges traversant le Nil Bleu à gué.

Les militants des deux États affirment qu'il y a peu d'abris ou d'aide alimentaire pour les nouveaux arrivants. À Gedaref, ils ont dû faire face à des pluies torrentielles alors qu'ils étaient bloqués sur le marché principal de la capitale de l'État, sans tentes ni couvertures, après que les écoles qui avaient servi de centres de déplacement ont été vidées par le gouvernement, selon le comité de résistance local.

L'Organisation internationale pour les migrations des Nations Unies a déclaré dans un communiqué que depuis le 24 juin, un total estimé à 136 130 personnes avaient été déplacées à Sennar.

L'État abritait déjà plus de 285 000 personnes déplacées des États de Khartoum et d'al-Gezira, ce qui signifie qu'un grand nombre des personnes qui ont quitté l'État au cours des deux dernières semaines ont probablement été déplacées pour la deuxième ou la troisième fois. Elle a également indiqué que des villages de l'État de Gedaref, l'une des cibles possibles de la campagne de la RSF, avaient également connu un exode.

Dans l'ouest du pays, des activistes locaux ont déclaré qu'au moins 12 personnes avaient été tuées par des tirs d'artillerie sur un marché aux bestiaux mercredi dans la ville d'al-Fashir, qui a été le théâtre d'une lutte de plusieurs mois pour son contrôle et d'un exode vers les villes voisines et les camps de déplacés.