Genève (awp/ats) - L'aéroport de Genève a accueilli plus de 100'000 passagers entre vendredi et samedi, et 53'700 voyageurs étaient attendus dimanche. Aucune perturbation majeure du trafic aérien n'était à prévoir.

Dans le détail, il y a eu 51'600 passagers vendredi et 51'200 samedi, a indiqué dimanche Genève Aéroport à Keystone-ATS. "Ces chiffres sont dans la norme de la saison estivale", a précisé Sandy Bouchat, porte-parole de Genève Aéroport.

Pour l'année, l'affluence se situe dans une moyenne de 10% inférieure à l'année de référence pré-pandémie 2019, a-t-elle ajouté.

Pas de perturbation attendue

Hormis des orages d'été et d'éventuels mouvements sociaux en Europe, l'aéroport ne s'attendait à aucune perturbation pouvant affecter le trafic aérien.

Cette période de début des vacances s'est déroulée sans problème également à l'aéroport de Zurich et à l'EuroAirport de Bâle. L'affluence était élevée, mais il n'y a pas eu de grandes files d'attente à l'enregistrement. Les jours de pointe, l'aéroport de Zurich accueille environ 100'000 passagers par jour. Les chiffres concernant le nombre de passagers en juillet ne seront toutefois publiés qu'à la mi-août.

A l'EuroAirport aussi, pas d'indication précise sur le nombre de passagers ce week-end. L'aéroport s'attendait à des chiffres similaires à ceux des semaines précédentes, soit entre 25'000 et 30'000 passagers par jour.