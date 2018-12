Plus de 150 pays à Marrakech pour signer le pacte de l'Onu sur les migrations

MARRAKECH, 10 décembre (Reuters) - Plus de 150 pays se retrouvent lundi et mardi à Marrakech pour adopter le Pacte mondial des Nations unies sur les migrations, a indiqué dimanche la représentante spéciale du secrétaire général de l’ONU pour les migrations internationales, Louise Arbour.

Le texte, qui n'est pas contraignant, a été validé en juillet dernier par l'ensemble des 193 pays membres de l'Onu sauf les Etats-Unis.

Il recense 23 objectifs de coopération, des ambitions communes et responsabilités partagées en matière de migrations et précise noir sur blanc que chaque Etat est libre de décider qui il souhaite accueillir, ce qui n'a pas empêché de nombreux responsables de droite et d'extrême droite, y compris en France, de le présenter comme un encouragement à l'immigration massive.

Plusieurs pays, comme Israël, l'Australie, la Hongrie, la République tchèque, la Slovaquie, la Bulgarie, l'Autriche et la Pologne ont déjà annoncé qu'ils ne le signeraient pas. Le Chili s'est ajouté dimanche à la liste des pays qui refusent de signer le texte.

Le pacte a par ailleurs provoqué ce week-end le départ des nationalistes flamands de la N-VA de la coalition au pouvoir en Belgique. (Ulf Laessing et Andreas Rinke; Arthur Connan pour le service français)