Plus de 160 Afghans meurent par un froid glacial

"162 personnes sont mortes à cause du froid depuis le 10 janvier jusqu'à aujourd'hui", a déclaré Shafiullah Rahimi, un porte-parole du ministre de la gestion des catastrophes. Environ 84 de ces décès ont eu lieu au cours de la dernière semaine.

L'hiver le plus froid depuis 15 ans, qui a vu les températures descendre jusqu'à -34 degrés Celsius (-29,2 degrés Fahrenheit), a frappé l'Afghanistan au milieu d'une grave crise économique.

De nombreux groupes d'aide ont partiellement suspendu leurs opérations ces dernières semaines en raison d'une décision de l'administration talibane interdisant à la plupart des femmes travaillant pour des ONG de travailler, laissant les agences dans l'incapacité de mettre en œuvre de nombreux programmes dans ce pays conservateur.

Dans un champ enneigé à l'ouest de la capitale afghane, des enfants fouillaient dans les ordures à la recherche de plastique à brûler pour aider leurs familles, incapables de se payer du bois ou du charbon.

À proximité, Ashour Ali, un commerçant de 30 ans, vit avec sa famille dans un sous-sol en béton, où ses cinq enfants frissonnent de froid.

"Cette année, le temps est extrêmement froid et nous n'avons pas pu acheter de charbon pour nous", a-t-il déclaré, ajoutant que le petit montant qu'il gagne de sa boutique ne suffisait plus pour le carburant.

"Les enfants se réveillent à cause du froid et pleurent la nuit jusqu'au matin. Ils sont tous malades. Jusqu'à présent, nous n'avons reçu aucune aide et nous n'avons pas assez de pain pour manger la plupart du temps."

Lors d'une visite à Kaboul cette semaine, le responsable de l'aide de l'ONU, Martin Griffiths, a déclaré que l'organisme mondial cherchait à obtenir des dérogations à l'interdiction de la plupart des travailleuses humanitaires, qui intervient à l'un des moments les plus vulnérables pour de nombreux Afghans.

"L'hiver afghan ... comme tout le monde en Afghanistan le sait, est le grand messager du malheur pour tant de familles en Afghanistan, alors que nous traversons ces nombreuses années de besoins humanitaires ... nous en voyons certaines des conséquences en termes de pertes de vies humaines", a déclaré Griffiths à Reuters.