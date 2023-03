Human Rights Watch a accusé mercredi les autorités émiraties de détenir arbitrairement depuis plus de 15 mois quelque 2 700 évacués afghans qui n'ont aucune possibilité légale d'obtenir le statut de réfugié ou d'être réinstallés ailleurs.

Un grand nombre des personnes hébergées à l'Emirates Humanitarian City souffrent de dépression et d'autres troubles psychologiques, n'ont pas accès à un avocat et ne bénéficient pas de services éducatifs adéquats pour leurs enfants, selon un rapport de Human Rights Watch.

"Les conditions de vie se sont également détériorées de manière significative, les détenus décrivant la surpopulation, la dégradation des infrastructures et les infestations d'insectes", indique le rapport à propos de l'établissement d'Abu Dhabi.

Le rapport indique que Human Rights Watch n'a reçu aucune réponse aux demandes de commentaires des ministères de l'Intérieur et des Affaires étrangères des Émirats arabes unis.

Le bureau du département d'État américain qui s'occupe de la réinstallation des Afghans a indiqué au groupe dans une lettre que l'engagement des États-Unis à réinstaller les Afghans éligibles - y compris ceux de l'Emirates Humanitarian City - est "durable", selon le rapport.

Des responsables émiratis ont précédemment déclaré que les Émirats arabes unis avaient proposé d'accueillir temporairement des milliers de réfugiés afghans évacués après la prise de Kaboul par les talibans en août 2021.

Les Émirats arabes unis, ont-ils dit, se sont engagés à faire en sorte que les évacués afghans vivent dans la sécurité et la dignité, et Abou Dhabi travaille avec l'ambassade des États-Unis pour les réinstaller.

Des groupes d'évacuation privés et l'armée émiratie ont transporté des milliers d'Afghans aux Émirats arabes unis pendant le retrait chaotique des États-Unis d'Afghanistan, qui a mis fin à 20 ans de guerre. Plusieurs groupes privés ont continué à affréter des vols d'évacuation après le départ des États-Unis.

Les personnes évacuées ont été hébergées à l'Emirates Humanitarian City et à la Tasameem Workers City - des complexes d'appartements transformés en logements pour réfugiés - et nombre d'entre elles ont finalement été autorisées à se réinstaller aux États-Unis, au Canada et dans d'autres pays.

Toutefois, entre 2 500 et 2 700 Afghans n'ont pas été autorisés à se réinstaller ailleurs et se trouvaient toujours, en janvier, dans ce que le rapport qualifie de "détention arbitraire".

"Les autorités émiraties ont enfermé des milliers de demandeurs d'asile afghans pendant plus de 15 mois dans des conditions exiguës et misérables, sans aucun espoir de voir leur dossier progresser ", a déclaré Joey Shea, chercheur de Human Rights Watch aux Émirats arabes unis.

Seize Afghans interrogés à la fin de l'année dernière par le groupe ont déclaré qu'ils ne pouvaient pas quitter librement le site, des agents de sécurité ou des gardiens les surveillant de près lors des visites à l'hôpital et lors de la seule visite dans un centre commercial à laquelle ils ont été autorisés.

Le rapport indique que les autorités émiraties ne respectent pas le droit international et les directives de l'ONU en matière de traitement des demandeurs d'asile et des migrants, ce qui rend leur détention "arbitraire".

Les Émirats arabes unis ne sont pas parties à la Convention des Nations unies sur les réfugiés.

Human Rights Watch a appelé les Émirats arabes unis à libérer immédiatement les Afghans, à leur permettre de bénéficier d'un traitement "équitable et individualisé" afin de déterminer leur statut de réfugié et leurs besoins de protection, et à les autoriser à vivre où ils le souhaitent jusqu'à ce que leur cas soit résolu.

L'organisation a exhorté le département d'État à user de son influence pour obtenir la libération des Afghans et accélérer toute demande d'asile ou de libération conditionnelle pour raisons humanitaires.

Les États-Unis ont réinstallé plus de 88 000 Afghans évacués pendant et après le retrait des troupes américaines. Des milliers d'entre eux, qui travaillaient pour le gouvernement américain, restent cependant en Afghanistan dans l'attente du traitement de leur demande de visa spécial d'immigration.