Plus de 2,5 millions de personnes ont fui l'Ukraine, annonce l'Onu

GENÈVE (Reuters) - Plus de 2,5 millions de personnes ont fui l'Ukraine et deux autres millions ont été chassées de leurs foyers à l'intérieur du pays depuis le début de l'invasion russe le 24 février, a dit vendredi l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), une agence des Nations Unies.

L'Onu a établi son programme d'aide humanitaire en estimant à quatre millions le nombre de réfugiés ukrainiens appelés à quitter leur pays.

Un responsable des Nations unies chargé des réfugiés a toutefois signalé que l'organisme pourrait réviser cette estimation à la hausse, environ 200.000 personnes ayant quitté l'Ukraine vers les pays voisins au cours des dernières 24 heures.

"Il est tout à fait possible que le chiffre de 4 millions prévu soit revu à la hausse. Ce ne serait pas une surprise", a déclaré par visioconférence Matthew Saltmarsh, porte-parole du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR).

Les organisations humanitaires se démènent pour fournir des moyens de se chauffer aux milliers de déplacés qui attendent dans des températures glaciales aux postes-frontières, a-t-il ajouté, alors que des camions transportent des milliers de couvertures chauffantes et de matelas vers l'Ukraine.

Des centaines de milliers de personnes sont prises au piège sous d'intenses bombardements de villes et villages ukrainiens et manquent d'approvisionnements essentiels, Moscou et Kiev s'accusant mutuellement de ne pas respecter les cessez-le-feu.

Un rapport du Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'Onu a indiqué vendredi que des services de soutien psychologique étaient fournis en ligne depuis des sous-sols en Ukraine en raison de la situation sécuritaire.

