Plus de 2 millions d'utilisateurs de la facture numérique eBill

Zurich (awp) - La barre des deux millions d'utilisateurs de la facture eBill a été atteinte cette semaine. Le service, qui permet de se passer de document papier, a visiblement été porté par la pandémie de coronavirus. Le groupe de services financiers SIX, qui développe et exploite l'infrastructure d'eBill, a traité deux fois plus de transactions en 2020 que l'année précédente.

En Suisse, près de 100 banques proposent déjà ce service à leur clientèle, selon le communiqué paru vendredi. Les clients, qui ont activé cette disposition, se connectent à leur compte bancaire en ligne pour payer leur dû.

ck/al