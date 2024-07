Des hommes armés ont tué 26 personnes lors de l'attaque d'un village dans la région de Mopti, au centre du Mali, ravagée par les insurgés, a déclaré lundi un responsable local.

L'attaque a visé un village du cercle de Bankass, l'une des nombreuses régions du nord et du centre du Mali où des groupes djihadistes liés à Al-Qaïda et à l'État islamique mènent une violente insurrection.

Des assaillants armés ont ouvert le feu sur des villageois qui travaillaient dans leurs champs dimanche soir, a déclaré par téléphone le maire de Bankass, Moulaye Guindo.

Les soldats déployés dans la zone n'ont atteint le village qu'après l'attaque, a déclaré M. Guindo, déplorant l'aggravation de l'insécurité dans ce pays d'Afrique de l'Ouest.

L'armée n'a pas répondu à une demande de commentaire.

L'insurrection dans la région du Sahel, au sud du Sahara, a pris de l'ampleur depuis qu'elle s'est enracinée au Mali à la suite d'une rébellion touareg en 2012.

Malgré de coûteux revers militaires, les djihadistes se sont étendus au Burkina Faso et au Niger voisins, et plus récemment au nord de pays côtiers tels que le Togo, le Ghana et la Côte d'Ivoire.

Des milliers de personnes ont été tuées et des millions d'autres déplacées. Une quarantaine de personnes ont trouvé la mort lors d'une attaque similaire contre un village de Bankass au début du mois de juillet et plus de 20 personnes lors d'une autre attaque à la fin du mois de mai.

L'incapacité des autorités à protéger les civils a contribué à deux coups d'État au Mali, deux au Burkina Faso et un au Niger depuis 2020.

Les juntes ont depuis tourné le dos à leurs alliés occidentaux traditionnels et recherché le soutien de la Russie pour lutter contre les groupes.