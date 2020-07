Plus de 26.000 cas supplémentaires de coronavirus en 24 heures au Brésil

BRASILIA, 6 juillet (Reuters) - Le Brésil a fait état dimanche de 26.051 nouveaux cas de contamination au coronavirus et de 602 décès supplémentaires au cours des dernières vingt-quatre heures, selon les chiffres communiqués par le ministère de la Santé.

Depuis le début de la pandémie, le Brésil a recensé plus de 1,6 million de cas et 64.867 morts, faisant du géant sud-américain le deuxième pays le plus touché par la pandémie derrière les Etats-Unis. (Jake Spring version française Camille Raynaud, édité par Henri-Pierre André)