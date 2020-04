7 avril (Reuters) - Les Centres américains pour la prévention et le contrôle des maladies (CDC) ont fait état mardi de 43.438 nouveaux cas de COVID-19 et de 3.154 décès supplémentaires, ce qui porte le total à 374.329 cas et 12.064 morts pour les Etats-Unis.

Les chiffres des CDC ne correspondent pas nécessairement à ceux qui sont signalés par chaque État. (Vishwadha Chander, version française Jean-Philippe Lefief)