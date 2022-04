Plus de 30 évacués tués dans un tir de roquette russe sur une gare ukrainienne, selon la compagnie ferroviaire

Elle a déclaré que deux roquettes russes avaient frappé une gare de la ville de Kramatorsk, utilisée pour l'évacuation des civils des zones bombardées par les forces russes.

"Deux roquettes ont frappé la gare de Kramatorsk", ont déclaré les Chemins de fer ukrainiens dans un communiqué.

Elle a ensuite ajouté : "Selon les données opérationnelles, plus de 30 personnes ont été tuées et plus de 100 ont été blessées dans l'attaque à la roquette contre la gare de Kramatorsk."

Reuters n'a pas pu vérifier ces informations. La Russie n'a pas immédiatement commenté les rapports sur l'attaque et le nombre de victimes. Moscou a nié avoir ciblé des civils depuis son invasion de l'Ukraine le 24 février.

Jeudi, trois trains transportant des personnes évacuées ont été bloqués dans la même région d'Ukraine après une frappe aérienne sur la ligne, selon le directeur des chemins de fer ukrainiens.

Les responsables ukrainiens affirment que les forces russes se sont regroupées en vue d'une nouvelle offensive et que Moscou a l'intention de s'emparer d'autant de territoires qu'elle le peut dans la partie orientale de l'Ukraine, connue sous le nom de Donbas, qui borde la Russie.

Les autorités locales de certaines régions ont exhorté les civils à quitter les lieux tant qu'il est encore possible de le faire et en toute sécurité.