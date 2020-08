BEYROUTH, 4 août (Reuters) - Plus de 30 personnes ont péri et plus de 3.300 autres ont été blessées mardi par une puissante déflagration qui a ravagé Beyrouth, a annoncé mardi le ministre de la Santé au micro de médias libanais.

Le chef de la Croix Rouge libanaise a de son côté estimé à plus de 2.200 le nombre de personnes blessés pour l'instant recensés. (version française Nicolas Delame)