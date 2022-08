Plus de 300 documents classifiés récupérés dans la maison de Trump en Floride -NY Times

Un premier lot de plus de 150 documents marqués comme étant classifiés a été récupéré par les Archives nationales des États-Unis en janvier, selon le journal. Des assistants de M. Trump ont remis au ministère de la Justice des États-Unis un deuxième lot en juin, tandis qu'un troisième lot a été saisi lors d'un raid du FBI au début du mois, selon le journal.

Le ministère de la Justice n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Les représentants de l'ancien président n'ont pas immédiatement fourni de commentaire.

Lundi, M. Trump a demandé à un tribunal fédéral d'empêcher temporairement le FBI d'examiner les documents saisis le 8 août à son domicile de Mar-a-Lago, jusqu'à ce qu'un avocat spécialisé puisse être nommé pour superviser cet examen.

La perquisition fait partie d'une enquête fédérale visant à déterminer si M. Trump a illégalement retiré des documents lorsqu'il a quitté ses fonctions en janvier 2021 après avoir perdu l'élection présidentielle face au démocrate Joe Biden.

Au cours de sa perquisition, le FBI a saisi 11 séries de documents classifiés à Mar-a-Lago, dont certains étaient étiquetés "top secret" - le plus haut niveau de classification réservé aux informations de sécurité nationale des États-Unis les plus étroitement détenues et qui ne peuvent être consultées que dans des installations gouvernementales spéciales.