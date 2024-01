Plus de 300 entreprises et institutions financières prévoient de rendre compte de leur impact sur la nature dans le cadre des efforts déployés pour enrayer l'effondrement de la biodiversité à l'échelle mondiale, a-t-on appris mardi à Davos.

Ces informations, créées par le groupe de travail sur les informations financières liées à la nature, soutenu par le G20, permettront aux groupes de partager beaucoup plus d'informations sur les risques et les opportunités liés à leur interaction avec le monde naturel.

Ce faisant, les conseils d'administration devraient prendre des décisions ayant un impact plus positif sur la nature, ce qui contribuerait à la réalisation de l'accord mondial conclu par les pays lors de la conférence COP15 sur la biodiversité, en 2022, et serait récompensé par les investisseurs et les marchés de capitaux.

"Il s'agit d'un moment important pour la finance de la nature et pour l'information des entreprises", a déclaré David Craig, coprésident du TNFD et ancien fondateur et PDG de Refinitiv, dans un communiqué.

"C'est un signal clair que les investisseurs, les prêteurs, les assureurs et les entreprises reconnaissent que leurs modèles d'entreprise et leurs portefeuilles dépendent fortement de la nature et du climat et doivent être traités à la fois comme des risques stratégiques et des opportunités d'investissement."

Après avoir entamé un programme de travail de deux ans en 2021, les 14 informations recommandées par la TNFD ont été publiées en septembre 2023, après que plus de 250 institutions les ont testées au cours du processus d'élaboration.

Articulées autour de quatre piliers - gouvernance, stratégie, mesure des risques et de l'impact, et mesures et objectifs - les informations à fournir obligeront les entreprises à décrire comment elles évaluent et gèrent les questions connexes et comment elles prévoient d'améliorer leurs performances.

Parmi les entreprises et les organisations financières qui se sont engagées à publier des informations à partir de 2023, 2024 ou 2025, on trouve Norges Bank Investment Management, le plus grand propriétaire d'entreprises cotées en bourse au monde.

"Nous nous engageons à utiliser cet outil pour approfondir notre compréhension des impacts et des dépendances de notre portefeuille liés à la nature, renforçant ainsi nos efforts d'investissement responsable dans ce domaine important", a déclaré Carine Smith Ihenacho, responsable en chef de la gouvernance et de la conformité de la NBIM. (Reportage de Simon Jessop ; Rédaction d'Alex Richardson)