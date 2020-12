Plus de 340 écoliers libérés au Nigeria six jours après leur enlèvement

(.)

KATSINA, Nigeria, 17 décembre (Reuters) - Les forces de sécurité nigérianes ont réussi à libérer plus de 340 adolescents enlevés vendredi soir dernier dans un établissement scolaire du nord du Nigeria et conduits dans une vaste forêt de la région, a annoncé le gouverneur de l'Etat de Katsina.

Les jeunes garçons, du nombre de 344 exactement, dont l'enlèvement avait été revendiqué mardi par le groupe djihadiste Boko Haram dans un message vocal, sont en route pour la ville de Katsina, a ajouté Aminu Bello Masari. Détenus dans la forêt pendant plusieurs jours, ils vont subir un examen médical et pourront retrouver leurs familles vendredi.

"Nous avons récupéré la plupart des garçons, pas tous", a précisé le gouverneur.

Lors de l'opération, les forces de sécurité ont encerclé la zone où les jeunes gens étaient détenus, avec pour instruction de ne pas tirer un seul coup de feu, a déclaré le gouverneur.

"Nous avions établi un contact indirect pour nous assurer que nous pourrions procéder à la libération sans faire de mal aux enfants", a-t-il dit.

Le rapt du 11 décembre a provoqué un choc au Nigeria et rappelé l'enlèvement de plus 270 lycéennes à Chibok en 2014. (Afolabi Sotunde et Ismail Abba, version française Jean-Stéphane Brosse)