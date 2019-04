Plus de 4.200 personnes évacuées après un incendie en Corée du Sud

SEOUL, 5 avril (Reuters) - Un incendie survenu jeudi soir dans la province de Gangwon, située à l'est de la Corée du Sud, et qui s'est propagé jusqu'à la ville balnéaire de Sokcho, a fait un mort et contraint plus de 4.200 personnes à fuir leurs logements, a rapporté vendredi Yonhap.

Selon l'agence de presse, qui cite le gouvernement, plus de 385 hectares et 310 logements et autres bâtiments ont été ravagés par les flammes.

Les habitants ont été évacués vers des gymnases et des écoles, qui seront pour la plupart fermées vendredi.

Dans un communiqué, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité a déclaré que le président Moon Jae-in avait ordonné le recours à toutes les ressources disponibles pour contenir l'incendie.

Environ 45 hélicoptères, 77 véhicules de pompiers et 13.000 personnes ont été déployés, a dit l'agence Yonhap. (Joyce Lee; Jean Terzian pour le service français)