Plus de 40 morts dans l'attaque d'un camp de réfugiés en RCA

BANGUI, 17 novembre (Reuters) - Plus de 40 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres ont été blessées dans l'attaque d'un camp de réfugiés d'Alindao, une commune centrafricaine située à près de 300 km de Bangui, la capitale du pays, a-t-on appris auprès d'un député.

"Nous avons dénombré 42 corps, pour l'instant, mais nous en cherchons d'autres", a dit à Reuters Etienne Godenaha.

Le pays est en proie à des violences depuis le renversement du président François Bozizé en 2013, chassé par des rebelles majoritairement musulmans réunis au sein du mouvement Seleka. Les affrontements entre d'anciens rebelles de la Seleka et des milices chrétiennes anti-balaka ont fait plusieurs milliers de morts, et un cinquième de la population de Centrafrique a été déplacée. (Paul Lorgerie et Crispin Dembassa-Kette, Nicolas Delame pour le service français)