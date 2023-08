Plus de 40 morts dans l'est du Congo après la répression d'une manifestation contre les Nations unies

Le bilan de la répression par l'armée des manifestations contre les Nations unies dans l'est du Congo mercredi est d'au moins 40 morts, soit environ six fois plus que les sept victimes initialement annoncées, ont déclaré deux sources militaires jeudi.

L'armée congolaise a violemment dispersé une manifestation dans la ville de Goma contre la mission de maintien de la paix des Nations Unies et d'autres organisations étrangères après que des images d'une attaque contre un policier aient circulé sur les médias sociaux. Reuters n'a pas été en mesure de vérifier ces images. Les autorités ont déclaré que le policier avait été lapidé à mort et que six manifestants avaient été tués lors de l'intervention de l'armée. Mais deux officiers militaires qui ont parlé sous couvert d'anonymat ont déclaré que les hôpitaux avaient reçu des dizaines de camions depuis la manifestation, et ont estimé le nombre de morts à plus de 40. Une source de l'ONU a déclaré qu'elle enquêtait sur des allégations "crédibles" faisant état de plus de cinquante morts après que les soldats eurent bloqué les manifestants, qui s'étaient rassemblés dans une église avant le début de la manifestation. Le porte-parole de l'armée provinciale, Guillaume Ndjike, a démenti ces informations et a déclaré que le nombre de morts restait de sept. Des images non vérifiées ont été diffusées sur les médias sociaux, montrant des soldats empilant des corps dans un camion et les conduisant à travers Goma dans un convoi. Anne-Sylvie Linder, responsable de la section locale de la Croix-Rouge internationale à Goma, a déclaré que sa clinique avait reçu un grand nombre de personnes souffrant de graves blessures par arme blanche ou par balle après la manifestation. "Certaines étaient mortes à leur arrivée", a-t-elle déclaré, sans préciser le chiffre exact. Le gouverneur militaire de la province du Nord-Kivu, Constant Ndima, a déclaré qu'une enquête avait été ouverte. La mission de maintien de la paix des Nations unies dans l'est du Congo, connue sous le nom de MONUSCO, n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. La mission est confrontée à des protestations depuis 2022, en partie motivées par des plaintes selon lesquelles elle n'a pas réussi à protéger les civils contre des décennies de violence de la part des milices. Une manifestation anti-MONUSCO en juillet 2022 a fait plus de 15 morts, dont trois soldats de la paix à Goma et dans la ville de Butembo.