Plus de 400 enfants tués par la guerre en Ukraine-procureur général

KYIV, 19 novembre (Reuters) - Au moins 437 enfants ont péri à cause de la guerre en Ukraine depuis le début de l'invasion russe, a annoncé samedi le procureur général du pays.

Selon ce bilan, plus de 837 enfants ont également été blessés. Le nombre total d'enfants blessés et tués pourrait toutefois s'avérer plus élevé car des vérifications sont encore en cours dans les zones où les combats se poursuivent, dans celles qui ont été récemment libérées et dans celles qui sont encore sous occupation russe.

La région de Donetsk, dans l'est du pays, est de loin la plus affectée puisque 423 enfants y ont été tués et blessés, dit le procureur général.

Selon les Nations unies, au moins 16.295 civils ont été tués depuis le 24 février dernier, date du début de l'offensive russe. (Dan Peleschuk; version française Nicolas Delame)