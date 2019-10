Plus de 5.250 tonnes de produits chimiques détruits dans l'incendie de Lubrizol

PARIS, 1er octobre (Reuters) - Plus de 5.250 tonnes de produits chimiques ont brûlé dans le violent incendie qui a détruit en partie, le 26 septembre, l'usine Lubrizol de Rouen (Seine-Maritime), annonce la préfecture mardi soir.

Les autorités, qui parlent désormais de "catastrophe industrielle", s'étaient engagées à rendre publiques la liste et la nature des produits consumés face à l'inquiétude des habitants sur les conséquences sanitaires et écologiques du sinistre et aux appels à "la transparence" de la classe politique.

Au total, 5.253 tonnes de produits chimiques sont partis en fumée, dont du détergent, des solvants et des additifs multi-usages, selon les listes publiées par la préfecture : http://www.seine-maritime.gouv.fr/Actualites/Mise-a-jour-Incendie-au-sein-de-l-entreprise-Lubrizol (Sophie Louet et Henri-Pierre André)