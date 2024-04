Plus de 53 000 personnes ont fui la capitale haïtienne en l'espace de trois semaines au mois de mars, alors que le conflit entre de puissantes bandes armées a fait des ravages parmi les civils, que l'État est largement absent et que les responsables politiques n'ont pas encore trouvé le moyen de sortir du chaos.

Des dizaines de milliers de personnes ont quitté la zone métropolitaine de Port-au-Prince entre le 8 et le 27 mars, selon les estimations des Nations unies publiées mardi, et la violence s'est à nouveau intensifiée pendant le week-end de Pâques et au début du mois d'avril.

Le responsable des droits de l'homme des Nations unies, Volker Turk, a déclaré mardi que les violations des droits de l'homme étaient d'une ampleur "sans précédent dans l'histoire moderne d'Haïti", avec notamment des meurtres, des enlèvements et des violences sexuelles. Le conflit a également bloqué le transport de biens essentiels et d'aide humanitaire dans la capitale.

Selon les Nations unies, de nombreuses personnes déplacées se dirigent vers la péninsule sud du pays, qui se remet encore d'un tremblement de terre dévastateur survenu en 2021. Près de sept personnes sur dix ayant quitté la capitale en mars avaient déjà été déplacées par la violence des gangs.

Alors que les pays voisins durcissent leurs frontières maritimes, seuls 4 % d'entre eux ont déclaré vouloir émigrer, principalement en République dominicaine, qui partage l'île d'Hispaniola avec Haïti. Toutefois, le gouvernement de la République dominicaine, méfiant, a renforcé la sécurité aux frontières, exclu les camps de réfugiés sur son territoire et expulsé des dizaines de milliers de personnes de l'autre côté de la frontière.

Des alliances de gangs puissants cherchent à s'emparer de parties de la capitale qu'ils ne contrôlent pas encore et ont déclaré la "guerre" au gouvernement de facto, dont le premier ministre a annoncé sa démission le 11 mars, alors qu'il était bloqué aux États-Unis.

Le Premier ministre Ariel Henry devait initialement être remplacé dans les jours suivant l'annonce, par un conseil présidentiel transitoire formé de représentants des partis politiques et des groupes de la société civile proposés par les dirigeants régionaux en Jamaïque.

Mais trois semaines plus tard, l'installation du conseil n'a toujours pas eu lieu dans un contexte de luttes intestines entre factions, de menaces et de démissions.

Dimanche, des membres de l'armée haïtienne et plus de 50 associations civiles ont signé une déclaration appelant à une autre méthode de transition que celle prévue par la constitution. Cette méthode consisterait à nommer un juge de la Cour suprême d'Haïti comme président provisoire, qui désignerait ensuite un premier ministre pour former un gouvernement.

Les opposants estiment qu'il s'agit d'une manœuvre des alliés de M. Henry. La plupart des juges de la Cour ont été nommés il y a un an par M. Henry, considéré comme corrompu par de nombreux Haïtiens.

Lundi, le gouvernement de facto d'Haïti a publié une rare déclaration indiquant que ses dirigeants travaillaient à une transition pacifique du pouvoir vers le conseil présidentiel "aussi rapidement que possible".