Un groupe de 21 États et plus de 50 législateurs américains ont soutenu vendredi le ministère de la Justice dans sa défense d'une loi qui exige que la société chinoise ByteDance vende les actifs américains de TikTok d'ici le 19 janvier, sous peine d'interdiction.

"TikTok est une menace pour la sécurité nationale et la vie privée des consommateurs", a déclaré le procureur général de l'État du Montana et celui de l'État de Virginie.

Un groupe de plus de 50 législateurs, dirigé par le représentant John Moolenaar, républicain du Michigan et président de la commission spéciale de la Chambre des représentants sur la Chine, et par le représentant Raja Krishnamoorthi, démocrate le plus influent de cette commission, a déclaré dans un document séparé que la loi "offre aux entreprises concernées une voie claire et réalisable pour résoudre les menaces pressantes et non hypothétiques pour la sécurité nationale que posent leurs structures de propriété actuelles". (Reportage de David Shepardson ; Rédaction de Diane Craft)