Plus de 60 bourses de crypto-monnaies sud-coréennes vont suspendre leurs services la semaine prochaine

Plus de 60 bourses de cryptomonnaies en Corée du Sud doivent informer les clients d'une suspension partielle ou totale des échanges avant vendredi minuit, une semaine avant l'entrée en vigueur d'une nouvelle réglementation.

Pour continuer à fonctionner, les bourses doivent s'inscrire auprès de l'unité de renseignement financier d'ici le 24 septembre et fournir un certificat de sécurité de l'agence de sécurité Internet. Elles doivent également s'associer à des banques pour garantir des comptes en nom réel.

Les bourses qui ne se sont pas enregistrées doivent fermer leurs services après le 24 septembre, tandis que celles qui se sont enregistrées mais n'ont pas réussi à établir de partenariat avec les banques se verront interdire les échanges de won.

"Si certains ou tous les services doivent être fermés, (les bourses) doivent informer les clients de la date de fermeture prévue et des procédures de retrait d'argent au moins sept jours avant la fermeture", a déclaré la Commission des services financiers en début de semaine. Elle a précisé que cette notification devait être effectuée au plus tard le 17 septembre.

Sur l'ensemble des bourses, près de 40 sont appelées à suspendre tous leurs services. Vingt-huit autres ont des certificats de sécurité mais n'ont pas encore conclu de partenariats avec des banques.

Seules quatre d'entre elles - Upbit, Bithumb, Coinone et Korbit - ont enregistré et sécurisé des partenariats et seront donc autorisées à effectuer des règlements de gains.

Certaines bourses plus petites, dont ProBit, Cashierest et Flybit, ont déjà annoncé qu'elles mettaient un terme aux échanges de wons et qu'elles poursuivraient leurs activités en se limitant aux échanges de pièces numériques jusqu'à ce qu'elles aient conclu des partenariats avec des banques. (Reportage de Joori Roh ; édition de Christopher Cushing)