Plus de 60 enfants ont été détenus arbitrairement, torturés et battus au Salvador depuis que le gouvernement a déclaré l'état d'urgence il y a plus de deux ans pour lutter contre les gangs, selon un rapport de Human Rights Watch.

La police et les soldats ont détenu 3 319 enfants et adolescents entre mars 2022 et avril de cette année, c'est-à-dire entre le moment où l'état d'urgence a été instauré et où certains droits civils ont été suspendus et le début des procès de masse, selon l'organisation de défense des droits de l'homme basée à New York.

"De nombreux enfants arrêtés et détenus n'avaient aucun lien apparent avec les activités abusives des gangs", indique le rapport. "En détention, les autorités ont soumis les enfants à de graves mauvais traitements qui, dans certains cas, s'apparentaient à de la torture.

Le gouvernement salvadorien n'a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Reuters, mais il a déjà déclaré que la torture n'était pas pratiquée dans ses prisons.

Le rapport, compilé à partir de plus de 90 entretiens, indique que les enfants emprisonnés ont été privés d'une alimentation adéquate, de soins de santé et de contacts avec leurs familles, et "dans de nombreux cas" contraints de faire de faux aveux.

"Les autorités n'ont pris que peu de mesures, voire aucune, pour protéger les enfants des violences commises par d'autres détenus, y compris les passages à tabac et les agressions sexuelles", a déclaré HRW.

Le groupe a documenté 66 cas de mineurs soumis à une détention arbitraire, à la torture et au harcèlement policier, avertissant que les arrestations semblaient être basées sur l'apparence physique et les conditions socio-économiques plutôt que sur des preuves crédibles.

Il a également constaté que plus de 1 000 mineurs ont été condamnés à des peines allant jusqu'à 12 ans pour des crimes largement définis, dans le cadre de procès aux preuves douteuses et dépourvus de procédure régulière.

Plus de 80 500 personnes ont été arrêtées dans le cadre de l'état d'urgence, qui a permis de réduire considérablement le nombre d'homicides, faisant de ce petit pays d'Amérique centrale l'un des plus sûrs des Amériques et valant au président Nayib Bukele un fort soutien populaire.

La semaine dernière, l'association locale de défense des droits Cristosal a déclaré qu'au moins 265 personnes étaient mortes en détention, dont quatre bébés.