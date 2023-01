Plus de 60 femmes et enfants libérés au Burkina Faso après un enlèvement

Soixante-six femmes et enfants enlevés par des assaillants armés dans le nord du Burkina Faso la semaine dernière ont été libérés, a déclaré vendredi le radiodiffuseur national Radiodiffusion Télévision du Burkina (RTP).

Cet enlèvement massif est sans précédent au Burkina Faso, qui fait face à une violente insurrection islamiste qui s'est propagée depuis le Mali voisin en 2015.

Les 12 et 13 janvier, des hommes armés se sont emparés des femmes et de leurs enfants alors qu'ils parcouraient la brousse à la recherche de fruits et de feuilles à l'extérieur de deux villages du district d'Arbinda, dans la province du Soum, dans la région du Sahel.

Les forces de sécurité ont organisé une opération de sauvetage et ont retrouvé 27 femmes adultes et 39 bébés, enfants et jeunes filles dans la province adjacente du Centre-Nord.

"Ils ont retrouvé la liberté après huit longs jours entre les mains de leurs ravisseurs", a déclaré un présentateur de la RTP.

Une source gouvernementale a confirmé l'information mais n'a pas donné de détails.

Le Burkina Faso est l'un des nombreux pays d'Afrique de l'Ouest qui luttent contre une insurrection rampante ayant des liens avec Al-Qaïda et l'État islamique.

Les djihadistes ont occupé des territoires dans le nord aride et principalement rural du pays, exécutant des centaines de villageois et déplaçant des milliers d'autres dans le processus.

Ils ont également bloqué certaines zones au cours des derniers mois et rendu de plus en plus dangereux l'acheminement de fournitures aux citoyens pris au piège.

Confrontés à de graves pénuries alimentaires, de nombreux villageois se sont rabattus sur la cueillette de fruits sauvages, de feuilles et de graines pour nourrir leur famille. Ils disent que s'aventurer dans la brousse les rend vulnérables aux attaques des djihadistes.

L'insurrection sahélienne a tué des milliers de personnes dans la région et a forcé plus de 2,7 millions de personnes à fuir leur foyer au cours de la dernière décennie, selon les Nations Unies.

La frustration liée à l'incapacité des autorités à rétablir la sécurité et à protéger les civils a contribué aux coups d'État militaires au Burkina Faso et au Mali.