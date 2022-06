Plus de 600 conservateurs, principalement au Texas, appellent à une réforme des armes à feu

Un groupe de résidents, pour la plupart du Texas, organisé par Todd Maclin, ancien cadre supérieur chez J.P. Morgan Chase, a signé une lettre ouverte en faveur de l'élargissement des vérifications des antécédents pour les achats d'armes à feu, de l'adoption de lois sur le "drapeau rouge" pour refuser les armes à feu aux personnes jugées dangereuses pour elles-mêmes ou pour le public, et de l'augmentation de l'âge minimum pour acheter certaines armes à 21 ans au lieu de 18.

La lettre a été publiée sous la forme d'une annonce pleine page dans le Dallas Morning News de dimanche et a recueilli 250 signatures, dont celles de Robert Rowling, le fondateur milliardaire de TRT Holdings, qui possède les hôtels Omni, et du dirigeant pétrolier milliardaire Ray Hunt, qui sont tous deux des donateurs républicains de haut niveau.

Mardi, plus de 600 républicains propriétaires d'armes à feu au Texas et dans tout le pays avaient signé, a déclaré Maclin.

"Je crois que tous les Américains sont profondément troublés par le niveau de violence armée dans notre pays", a déclaré Maclin dans un courriel à Reuters. "Quant à ce groupe, nous voulons faire notre part pour encourager une législation qui aidera à résoudre le problème."

La position des donateurs représente un changement significatif, bien que modeste, de l'orthodoxie républicaine sur la question des armes à feu. Le parti a fait preuve d'une faible tolérance à l'égard de toute nouvelle limite sur les armes à feu, malgré le fort soutien des Américains aux mesures de sécurité telles que les vérifications des antécédents et les appels accrus aux réformes après le massacre du Texas.

Dans l'État de New York, le représentant républicain Chris Jacobs a abandonné sa candidature à la réélection sous la pression des militants du parti après avoir soutenu l'interdiction des fusils d'assaut à la suite de la fusillade de masse à motivation raciale dans une épicerie de Buffalo (New York) qui a tué 10 résidents noirs.

Les personnes se décrivant comme des amateurs d'armes à feu et des partisans du deuxième amendement à l'origine de la lettre ouverte ont déclaré qu'elles étaient prêtes à envisager de nouvelles façons de réduire la violence armée après qu'un tireur de 18 ans a tué 19 enfants et deux enseignants à l'école primaire Robb à Uvalde, au Texas.

"Les problèmes sont très compliqués et exigent des solutions réfléchies et apolitiques", indique la lettre.

Un groupe bipartisan de sénateurs américains, dont le républicain John Cornyn du Texas, discute de certaines réformes, telles que l'encouragement des États à adopter des lois sur le drapeau rouge et l'octroi de fonds fédéraux pour améliorer la sécurité dans les écoles.

Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a soutenu que des lois plus strictes sur les armes à feu n'empêcheront pas de futures tragédies et a déclaré que les législateurs devraient se concentrer sur l'élargissement de l'accès aux services de santé mentale et le renforcement de la sécurité dans les écoles.

Un porte-parole de M. Abbott, un républicain qui cherche à se faire réélire en novembre, n'a pas précisé s'il soutiendrait l'une des mesures souhaitées par certains de ses principaux donateurs.

Rowling et son entreprise ont donné environ 21 millions de dollars aux candidats républicains et aux groupes alliés au parti au niveau de l'État et fédéral au cours de la dernière décennie, selon les rapports de financement des campagnes. Ces dons comprennent près de 1,5 million de dollars pour les trois campagnes du gouverneur Abbott.

Hunt a donné plus de 10 millions de dollars au niveau de l'État et au niveau fédéral depuis 2012, dont près de 2 millions de dollars aux campagnes d'Abbott.

Les organisations de Hunt et de Rowling n'ont pas répondu aux courriels demandant des commentaires.

Sam Susser, un cadre d'investissement privé et bancaire qui a également signé la lettre, a donné à Abbott environ 450 000 $ depuis 2013.