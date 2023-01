Plus de 7 000 infirmières se mettent en grève à New York

Le débrayage concerne plus de 7 000 infirmières du Montefiore Medical Center dans le Bronx et du Mount Sinai Hospital à Manhattan, a déclaré l'Association des infirmières de l'État de New York dans un communiqué.

"Ces infirmières sont des professionnelles dévouées qui fournissent des soins de qualité aux patients dans des conditions inimaginables", a déclaré Mario Cilento, président de l'AFL-CIO de l'État de New York. "Le traitement que les hôpitaux réservent à ces infirmières est la preuve que tous leurs mots d'adulation pour leurs héros de la santé pendant la pandémie étaient creux."

Les hôpitaux ont déclaré dans des déclarations séparées lundi qu'ils ont proposé une augmentation salariale composée de 19,1 % aux infirmières. Le Montefiore Medical Center a également déclaré qu'il s'engageait à créer plus de 170 nouveaux postes d'infirmières.

"Nous restons engagés à fournir des soins continus et compatissants, tout en reconnaissant que la décision de la direction du syndicat suscitera la peur et l'incertitude dans notre communauté", a déclaré le Montefiore Medical Center.

Montefiore a déclaré que la grève l'a obligé à reprogrammer toutes les chirurgies et procédures électives et à reporter les rendez-vous dans les centres ambulatoires. Sinai a déclaré que la plupart de ses rendez-vous et procédures ambulatoires se déroulent comme prévu.

Depuis le début des négociations contractuelles il y a quatre mois, le syndicat a réussi à conclure des accords ou de nouveaux contrats pour les infirmières de sept autres hôpitaux de la ville de New York.

Dimanche, les infirmières des hôpitaux Mount Sinai Morningside et West ont conclu un accord de principe sur un nouveau contrat qui comprend une amélioration des normes de dotation en personnel et de leur application, ainsi qu'une augmentation des salaires au cours des trois prochaines années, a déclaré le syndicat.

Le syndicat a exhorté les personnes malades à se faire soigner, indépendamment des inquiétudes potentielles liées au franchissement des piquets de grève des infirmières en grève.

Le maire de New York, Eric Adams, a déclaré dimanche que lui et son équipe suivaient de près la situation et que le système de santé de la ville était prêt à relever tous les défis qui pourraient survenir en raison de l'arrêt de travail.