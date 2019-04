Plus de 750 militants écologistes arrêtés en six jours à Londres

LONDRES, 20 avril (Reuters) - Plus de 750 militants écologistes mobilisés pour exiger du gouvernement britannique qu'il lutte davantage contre le changement climatique ont été interpellés depuis six jours pour avoir participé à des opérations de blocage de routes et d'autres infrastructures à Londres, a annoncé samedi la police.

Les actions de protestation organisées par le groupe Extinction Rebellion perturbent depuis près d'une semaine la circulation et les transports dans le centre de la capitale britannique, notamment dans les secteurs de Marble Arch et du pont de Waterloo.

Les activistes ont aussi bloqué pendant une partie de la journée de samedi le quartier commerçant d'Oxford Circus, où ils avaient reçu vendredi le soutien de l'actrice Emma Thompson.

Extinction Rebellion exige du gouvernement britannique qu'il réduise à zéro les émissions nettes de gaz à effet de serre d'ici 2025.

(Simon Dawson Tangi Salaün pour le service français)