Plus de 800 centrales électriques au charbon dans les pays émergents pourraient être mises hors service et remplacées de manière rentable par de l'énergie solaire plus propre à partir de la fin de la décennie, selon une étude publiée lundi.

Bien qu'un dixième seulement des centrales au charbon existantes soient censées fermer d'ici 2030, d'autres pourraient le faire si des efforts sont déployés pour identifier les opportunités, a déclaré l'Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA).

"Le principal problème ici est l'absence d'un pipeline de transactions bien définies, contractuelles et bancables de transformation du charbon en énergie propre", a déclaré Paul Jacobson, auteur principal du rapport.

Environ 15,5 milliards de tonnes de dioxyde de carbone sont générées chaque année par 2 000 gigawatts d'électricité produite à partir du charbon. Selon l'Agence internationale de l'énergie, les émissions doivent être réduites à zéro d'ici à 2040 si l'on veut que l'augmentation de la température ne dépasse pas le seuil de 1,5 degré Celsius.

Mais le démantèlement est coûteux, surtout si les centrales remboursent encore leurs dettes ou sont liées à des contrats d'achat d'électricité (CAE) qui les engagent à fournir de l'électricité pendant des décennies.

Les gouvernements ont cherché des solutions pour financer la transition, notamment le mécanisme de transition énergétique de la Banque asiatique de développement, mais seul un petit nombre de projets ont vu le jour.

Parmi les 800 projets de transition viables identifiés par l'IEEFA, environ 600 ont été construits il y a trente ans ou plus, et nombre d'entre eux ont remboursé leurs dettes et ne sont plus liés par de longs contrats d'achat d'électricité.

Les marges bénéficiaires des énergies renouvelables étant désormais suffisantes pour couvrir le coût de remplacement des centrales au charbon, le démantèlement des 200 centrales restantes, construites il y a 15 à 30 ans, pourrait également être abordable, bien que des obstacles subsistent, notamment les subventions aux combustibles fossiles qui gonflent la valeur d'un actif.

Le démantèlement des centrales plus récentes constituera un défi financier plus important, en particulier dans les pays qui construisent encore de nouvelles capacités, dont le Viêt Nam.

Les groupes de défense de l'environnement ont reproché au financement de la transition de payer les pollueurs pour qu'ils ne polluent pas. M. Jacobson a déclaré que des "garde-fous" étaient nécessaires pour éviter de créer des incitations perverses.

"Les entreprises qui continuent à construire de nouvelles centrales au charbon tout en cherchant à obtenir des concessions pour construire des énergies renouvelables ne devraient pas être autorisées à utiliser cela pour bénéficier de cette mesure", a-t-il déclaré. (Reportage de David Stanway ; Rédaction de Mark Potter)