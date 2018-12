Plus-de-Bulles.com lance un nouveau service exclusif de conseil personnalisé pour sélectionner son champagne

Plus-de-bulles.com, l'un des leaders français de la vente de champagne en ligne, joue la carte de l'innovation en faisant évoluer son site et en proposant un nouveau service exclusif permettant aux visiteurs de bénéficier de conseils personnalisés pour choisir des champagnes répondant à leurs attentes.

À travers cette annonce, plus-de-Bulles.com entend gommer la barrière existant entre ses clients et ses équipes. En effet, nombre de visiteurs souhaitent, comme ils le feraient dans une cave, échanger pour mieux comprendre les spécificités des champagnes proposés. Plus-de-bulles.com souhaite répondre à ce besoin légitime et a mis en place un dispositif unique sur le marché.

Le principe est simple, en cliquant sur un bouton sur le site, il est possible de discuter immédiatement ou sur rendez-vous, gratuitement et librement, avec ses experts qui conseilleront efficacement les visiteurs sur les champagnes qui leur conviendront le mieux, en fonction de leurs goûts et de leurs critères. Dans un souci de s'adapter aux disponibilités des clients, les visiteurs peuvent préciser l'heure à laquelle ils souhaitent être rappelés.

« chez plus-de-Bulles.com, passionnés du champagne, nous souhaitons être bien plus qu'un simple site de vente en ligne, mais être aussi un point central où les internautes peuvent non seulement accéder à un catalogue très important, avec de nombreuses exclusivités, mais aussi plonger dans l'univers du champagne au travers d'informations essentielles : caractéristiques, température, plage de dégustation, etc. Pour aller encore plus loin, nous lançons un service exclusif qui propose à nos visiteurs d'échanger avec eux par téléphone pour les conseiller. Ce service premium est totalement gratuit et atteste de notre volonté de créer plus de proximité et d'échanges avec nos visiteurs. »

Enfin, plus-de-Bulles.com annoncera prochainement de nouvelles fonctionnalités qui permettront d'offrir aux internautes une expérience client et des services toujours plus qualitatifs et exclusifs.

