Plus de PDG considèrent que la durabilité est un défi majeur - étude

Dans une enquête mondiale menée auprès de 3 000 PDG couvrant plus de 40 pays et 28 secteurs d'activité, l'IBM Institute for Business Value (IBV), un groupe de réflexion du groupe technologique IBM, a dévoilé comment la durabilité s'était progressivement installée au cœur des agendas des entreprises.

Alors que le monde se remet des perturbations causées par la pandémie de coronavirus, les entreprises sont confrontées à une pression croissante des parties prenantes pour qu'elles donnent la priorité à la manière dont elles s'adapteront à la transition vers une économie à faible émission de carbone.

Le rapport a montré que la durabilité était en tête de la liste des défis pour 51 % des PDG, contre 32 % en 2021, avec une plus grande demande d'action de la part des membres du conseil d'administration et des investisseurs.

L'accent est également mis sur un consensus croissant selon lequel les efforts des entreprises en matière de durabilité peuvent conduire à une meilleure performance commerciale.

"La perception selon laquelle les agendas environnementaux et sociaux nécessitent un compromis avec l'amélioration des résultats commerciaux s'effrite", a déclaré IBV.

Parmi les PDG interrogés, plus de 80 % s'attendent à ce que les investissements en matière de durabilité produisent des résultats commerciaux plus élevés au cours des cinq prochaines années, selon le rapport.

Malgré cette attention croissante, les chefs d'entreprise ont signalé un certain nombre d'obstacles, 57 % d'entre eux citant l'incertitude quant au retour sur investissement et aux avantages économiques comme le plus grand défi à relever pour atteindre leurs objectifs de durabilité.

Parmi les autres défis, citons le manque de données et les obstacles réglementaires.

"Les PDG doivent faire face aux difficultés inhérentes à la perturbation du statu quo", a déclaré IBV. "Trouver la bonne feuille de route est crucial".