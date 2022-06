Plus de bambins ? Les entreprises italiennes s'attaquent à la crise des naissances

Cartigliano, une ville de 3 800 habitants et de dizaines de petites entreprises dans le nord-est de la Vénétie, n'est pas unique. Des projets similaires ont vu le jour dans le nord industriel de l'Italie, alors que des entreprises exaspérées de toutes tailles prennent les choses en main pour tenter d'enrayer une crise démographique aiguë.

L'Italie est loin d'être seule. Son taux de fécondité d'environ 1,2 enfant par femme est parmi les plus bas du monde, mais la tendance à la baisse des naissances et au vieillissement des populations est commune à de nombreux pays avancés.

La Vénétie est connue pour sa multitude d'entreprises familiales qui constituent l'épine dorsale du tissu industriel du pays.

C'est un modèle qui est menacé non seulement par la mondialisation et la concurrence bon marché de l'Asie, mais aussi par un manque de jeunes pour travailler dans ses usines et ateliers.

"Quand j'étais petite, il y avait toujours des enfants qui couraient ici, maintenant il n'y en a presque plus et seuls les vieux restent", dit Ilenia Cappeller en indiquant une place déserte à l'ombre de l'imposant clocher de Cartigliano.

Ilenia Cappeller, 44 ans, dont l'entreprise éponyme fabrique des ressorts industriels, des charnières et d'autres instruments mécaniques de précision, est à la tête d'une quarantaine d'entreprises de la ville qui cherchent à réunir des fonds pour financer des projets destinés à stimuler la natalité.

L'initiative s'appelle le projet Janus, du nom du dieu romain bicéphale des portes ou des nouveaux départs. Dans le cas de Cartigliano, ils espèrent qu'il marquera la transition d'un présent stérile vers un avenir plus fertile.

Au cours des 12 mois qui ont suivi le lancement du programme en avril 2021, ils ont récolté 48 000 euros qui ont été dépensés pour cinq projets finançant des familles, des écoles et des services de garde d'enfants. Cappeller vise à récolter 100 000 euros supplémentaires au cours de l'année prochaine.

"Nous sommes très attachés à Cartigliano, mais c'est aussi une question d'intérêt personnel, car nous ne trouvons plus de travailleurs", dit-elle.

PAS DE PERSONNES

La crise démographique n'est pas seulement un problème pour les entreprises. Les économistes préviennent que, si l'Italie ne renverse pas la vapeur, sa croissance économique déjà faible diminuera et il deviendra impossible de financer une protection sociale et des retraites publiques adéquates.

L'Italie n'a connu que 399 431 naissances en 2021, soit la 13e baisse annuelle consécutive et la plus faible depuis son unification en 1861, selon le bureau national des statistiques ISTAT. La population a diminué de 253 000 personnes pour atteindre 59 millions d'habitants. L'ISTAT a averti que le pays se dirige vers une diminution de 5 millions d'habitants d'ici 2050.

Même le fondateur de Tesla, Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, a commenté la semaine dernière ces sombres perspectives. "L'Italie n'aura plus d'habitants si ces tendances se poursuivent", a-t-il tweeté.

L'une des raisons souvent citées pour expliquer la pénurie de naissances est le manque de sécurité de l'emploi et de services de garde d'enfants abordables. Les pensions absorbent la plupart des dépenses sociales de l'Italie et la majorité des nouveaux emplois sont des contrats temporaires qui ne proposent aucune stabilité financière.

Les entreprises se cooptent dans la politique familiale pour tenter de combler les lacunes, et les politiciens locaux semblent heureux de leur passer le relais.

"Quand ils sont venus me voir en me disant qu'ils voulaient mettre de l'argent dans les jardins d'enfants et les écoles locales, j'ai pensé 'où est l'astuce ?'", s'amuse Germano Racchella, le maire de Cartigliano. "Je me suis senti comme lorsque quelqu'un vous dit que vous venez de gagner une voiture".

À seulement 30 km de Cartigliano, dans la ville de Zane, Roberto Brazzale est à l'origine d'une initiative similaire appelée "Welcome Stork", à laquelle participent une dizaine d'entreprises locales.

"Certaines proposent une prime aux employés qui ont des bébés, d'autres financent des écoles, augmentent le congé parental ou proposent des horaires de travail flexibles, bref, tout ce qui peut favoriser la procréation", explique-t-il.

Sa propre entreprise laitière, Brazzale SpA, qui emploie 500 personnes localement, donne un mois de salaire supplémentaire à chaque employé qui a un nouveau bébé.

Elle propose également l'option d'une année supplémentaire à la maison après l'expiration de leur congé de maternité ou de paternité légal, à raison de 30 % de leur salaire normal, pour un coût pour l'entreprise de 10 000 euros par personne qui accepte l'offre.

NOUS NE POUVONS PAS CONTINUER COMME ÇA".

Parlant avec passion du risque d'"extinction" de l'Italie, M. Brazzale explique qu'il a décidé d'agir lorsqu'une travailleuse lui a annoncé nerveusement qu'elle était enceinte, craignant manifestement sa réaction.

"Quelque chose m'a frappé, je me suis dit que nous ne pouvions pas continuer comme ça, avec des femmes qui ont peur de dire à leur patron qu'elles vont avoir un bébé."

Une enquête menée cette semaine par le lobby des entreprises italiennes Confindustria a montré que dans la région de la ville de Vicence, qui couvre à la fois Cartigliano et Zane, environ un cinquième des entreprises proposent une aide financière à leurs employés qui ont des bébés, et un quart offrent des horaires de travail flexibles.

"Soit les entreprises se regroupent pour prendre ce genre de mesures, soit elles disparaîtront tout simplement", a déclaré Filiberto Zovico, responsable du groupe de réflexion économique et commercial ItalyPost.

La poussée des entreprises en faveur des bébés ne se limite pas aux petites entreprises. L'énorme constructeur naval italien Fincantieri, basé à Trieste, a inauguré le mois dernier la première d'une série d'écoles maternelles qu'il construit et finance dans les villes où il est présent.

De retour à Cartigliano, le projet Janus produit des résultats. L'école maternelle locale compte déjà 34 enfants inscrits pour l'année prochaine, soit 10 de plus que cette année, car les parents profitent des 150 euros par mois de financement proposés par les entreprises.

Desiree Zonta, 31 ans et mère de deux garçons, explique que grâce à ce programme, elle a pu se permettre d'inscrire son deuxième fils Gabriele à l'école cette année, ce qui signifie qu'elle a aussi maintenant assez de temps pour chercher un emploi à temps partiel.

"Je pense que je vais trouver quelque chose, il y a beaucoup de travail à Cartigliano", dit-elle.