Plus-de-bulles annonce une très forte croissance en 2018

Plus-de-bulles, l'un des leaders français de la vente de champagne en ligne, confirme le succès de sa stratégie de développement en annonçant une croissance de 35 % de son chiffre d'affaires en 2018, portée par une augmentation massive des ventes de champagne de grands vignerons (+40 %) et une forte accélération de l'acquisition de nouveaux clients, de l'ordre de +50 % sur 2017.

Aujourd'hui, Plus-de-bulles, c'est une base de 35 000 clients amateurs de champagne et près de 10 000 commandes annuelles. Et ce, sans compter l'importante activité B2B qui génère de gros volumes de commandes de la part des entreprises. La croissance 2018 des activités de Plus-de-bulles, en France et en Europe, s'explique par l'originalité de son modèle de développement, le lancement de nombreux services pratiques pour bien choisir son champagne, la richesse de son catalogue et une logistique sans faille permettant de livrer les commandes en un temps record et dans les meilleures conditions.

Points marquants de l'année 2018

- 10 000 commandes

- 95 nouveaux référencements

- 35% de croissance du chiffre d'affaires

- 35 000 clients

- Nouvelle offre de conseil

Benjamin CHERRIERE, fondateur de Plus-de-bulles : « Nous avons une nouvelle fois connu un fort développement de nos ventes en 2018. Cette croissance est le fruit des nombreux investissements que nous avons réalisés pour proposer l'une des offres les plus larges du marché et parfois exclusive sur certaines maisons et certains propriétaires. Le lancement de nombreux services connexes et partenariats va nous permettre de renforcer notre avantage concurrentiel et de toucher une nouvelle clientèle en 2019. En parallèle, nous allons continuer de proposer des ressources qui permettront de mieux faire connaitre l'univers du champagne aux internautes. »

