Plus de douleur au Sri Lanka avant toute résolution de la crise

Selon les économistes, le constat alarmant fait cette semaine par le nouveau Premier ministre Ranil Wickremesinghe sur la situation économique difficile de la nation insulaire était une première étape nécessaire. La solution qu'il propose pour ramener une certaine stabilité comprend la vente de la compagnie aérienne nationale déficitaire, l'impression de plus d'argent et éventuellement l'augmentation des taxes ainsi que des prix de l'énergie et des services publics.

M. Wickremesinghe a déclaré que les faits "désagréables et terrifiants" auxquels le pays est confronté comprennent un déficit budgétaire qui représente 13 % du produit intérieur brut (PIB), des réserves de change pratiquement inexistantes et des pénuries d'essence, de gaz, de mazout et de médicaments contre le cancer et la rage.

Le pays a suspendu les paiements de sa dette souveraine et les agences de notation devraient le placer en défaut de paiement.

En outre, la pénurie chronique de devises étrangères a entraîné une inflation galopante, faisant descendre des milliers de manifestants antigouvernementaux dans les rues de cette nation de l'océan Indien, sur laquelle la Chine et l'Inde se bousculent pour exercer leur influence.

À Colombo, la capitale commerciale, on ne trouvait pas d'essence dans la plupart des stations-service mercredi. De longues files d'auto-rickshaws, le mode de transport le plus populaire de la ville, étaient garées devant, attendant des livraisons.

Le Sri Lanka n'a pas de dollars pour payer les livraisons d'essence, a déclaré le ministre de l'Énergie et de l'Énergie, Kanchana Wijesekera, au Parlement, en appelant les gens à cesser de faire la queue pendant les deux prochains jours.

Les économistes ont déclaré que la plupart des propositions du premier ministre avaient du sens.

Cependant, la décision d'imprimer de l'argent était préoccupante et augmenterait les déséquilibres fiscaux et externes, a déclaré Patrick Curran, économiste principal chez Tellimer, basé à Londres.

"Les politiques annoncées sont une première étape nécessaire pour résoudre la crise économique du Sri Lanka, mais elles entraîneront une douleur significative à court terme via une inflation plus élevée et une dépréciation de la monnaie et nécessiteront de nouvelles hausses de taux de la CBSL (Central Bank of Sri Lanka) pour contenir la pression", a-t-il déclaré.

S&P a déclaré qu'imprimer de l'argent aurait des "implications inflationnistes significatives".

La banque centrale tient une réunion jeudi et il est probable qu'elle augmente ses taux pour la quatrième fois consécutive cette année, selon un sondage Reuters. Elle a augmenté le taux directeur de 7 points de pourcentage, un record, pour le porter à 14,5 % en avril, et devrait décider d'une nouvelle hausse pouvant aller jusqu'à 2 points de pourcentage cette semaine, selon la plupart des analystes.

SUBVENTIONS, INTERDICTION DES ENGRAIS

La crise économique du Sri Lanka, sans précédent depuis son indépendance en 1948, résulte de la confluence de la pandémie de COVID-19 qui frappe l'économie dépendante du tourisme, de la hausse des prix du pétrole et des réductions d'impôts populistes du gouvernement du président Gotabaya Rajapaksa et de son frère, Mahinda, qui a démissionné de son poste de premier ministre la semaine dernière.

Parmi les autres facteurs, citons les prix intérieurs fortement subventionnés du carburant et la décision d'interdire l'importation d'engrais chimiques, qui a dévasté le secteur agricole.

Le Sri Lanka était un modèle pour les économies de marché émergentes et a connu une croissance moyenne de 6,2 % entre 2010 et 2016, selon les chiffres de la Banque mondiale. Au cours des trois années suivantes, ce chiffre était tombé à 3,1 %.

La Banque mondiale a prévu une croissance de l'économie de 2,4 % cette année, contre 3,5 % en 2021, mais a déclaré que les perspectives étaient très incertaines.

Charles Robertson, économiste en chef mondial chez Renaissance Capital à Londres, a déclaré que la suppression des subventions aux prix de l'électricité et du carburant était essentielle.

Ces réformes et d'autres constitueraient le point de départ des discussions avec le Fonds monétaire international en vue d'un renflouement crucial, ont déclaré d'autres économistes.

"Nous devrons également assister à des hausses d'impôts massives, probablement un doublement de la TVA, qui passera de 8 % pour revenir au moins aux 15 % que nous avons vus en 2019", a déclaré Robertson. "C'est la réduction de ces taux de TVA qui a contribué à cette crise."

La vente de SriLankan Airlines ne devrait pas rapporter beaucoup d'argent dans l'environnement actuel, selon les experts. "Ce n'est pas une mauvaise chose de la vendre, mais c'est une goutte d'eau dans l'océan par rapport à leurs besoins de financement en USD", a déclaré Nathalie Marshik, responsable de la recherche souveraine sur les marchés émergents chez Stifel Financial Corp.

L'inquiétude est que les augmentations des prix des carburants et des services publics ajoutent à la colère du public contre le gouvernement à un moment où l'administration est en plein désarroi. Le nouveau premier ministre doit convaincre la population que ces mesures sont nécessaires pour rétablir la stabilité, selon les économistes.

L'inflation a atteint 29,8 % en avril, avec une flambée des prix alimentaires de 46,6 % en glissement annuel.

"Dans l'ensemble, il semble que les entreprises et les particuliers se préparent à davantage de mesures fiscales", a déclaré Trisha Peries, responsable de la recherche chez CAL Securities à Colombo. "En outre, on s'attend à ce que des hausses de tarifs d'électricité soient également prévues.

"Dans un sens, il préparait l'esprit du public à la douleur économique à venir", a déclaré Peries à propos de Wickremesinghe.

(Cette histoire corrige l'institution de l'analyste dans l'avant-dernier paragraphe)