Plus de femmes seins nus dans la presse tabloïd britannique

LONDRES, 12 avril (Fondation Thomson Reuters) - Le Daily Star, dernier quotidien national britannique qui publiait encore des photos de femmes seins nus en page trois de ses éditions, a renoncé à cette pratique qui fut pendant des années un incontournable de la presse tabloïd.

Le directeur de la publication, Jonathan Clark, a annoncé vendredi qu'il y aurait encore des photos de femmes dans son journal, mais a ajouté, s'appuyant sur des commentaires de lecteurs, qu'elles ne poseraient désormais plus seins nus.

Cette culture du porno soft avait été introduite dans l'espace médiatique par le Sun dans les années 1970. Les autres titres de la presse tabloïd s'étaient engouffrés dans cette brèche. Mais l'évolution de la société a eu raison de cette pratique.

Le Sun y a mis fin en 2015. Roy Greenslade, spécialiste des médias, rappelle que la décision du journal le plus vendu au Royaume-Uni n'avait eu aucun effet notable sur les ventes.

"C'était devenu un anachronisme parce que nous vivons dans une époque différente. Les femmes ne trouvent plus divertissant d'être ainsi 'chosifiées' et le mouvement #MeToo a montré que nous vivons dans un nouveau monde", ajoute-t-il.

Pour Rachel Krys, co-directrice du collectif End Violence Against Women Coalition, il est même "sidérant" qu'un quotidien national ait maintenu si longtemps un contenu aussi daté et dépassé.

"Mais la sexualisation et la chosification des femmes et des filles continuent dans la presse tabloïd, que ce soit par les images utilisées ou la manière dont les sujets graves qui affectent les femmes sont couverts", a-t-elle ajouté, voulant pourtant espérer que la décision du Daily Star constitue un "signe de progrès". (Sonia Elks Thomson Reuters Foundation est la fondation caritative de Thomson Reuters dédiée à la couverture des sujets humanitaires et liés aux droits des femmes, à la lutte contre la corruption et au changement climatique.; http://www.trust.org Henri-Pierre André pour le service français)