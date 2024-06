L'objectif mondial en matière de climat ne tient qu'à un fil et les pays doivent s'investir davantage pour fournir les financements et mettre en place les politiques nécessaires pour passer à une économie à faible émission de carbone, ont déclaré cette semaine les délégués participant aux événements sur le climat organisés à Londres.

Alors que les premières semaines de l'été dans l'hémisphère nord sont marquées par des vagues de chaleur meurtrières, les quelque 45 000 participants à la Semaine d'action pour le climat de Londres ont été prévenus que des engagements concrets étaient nécessaires lors des négociations sur le climat qui se tiendront en Azerbaïdjan au mois de novembre.

Dans la capitale Bakou, les pays chercheront à se mettre d'accord sur un nouvel objectif annuel concernant le montant des investissements nécessaires dans les pays en développement pour remplacer les 100 milliards de dollars annuels que les pays riches s'étaient engagés à verser au titre du financement de la lutte contre le changement climatique à partir de 2020 et qui seront atteints en 2022.

Les pays doivent également élaborer des plans plus ambitieux pour réduire les émissions jusqu'en 2035, alors que les températures moyennes mondiales ont atteint de nouveaux records mensuels, dont certains ont dépassé l'objectif mondial de limitation de l'augmentation de la température à 1,5 degré Celsius par rapport à la moyenne de l'ère préindustrielle. "Nous avons besoin d'un financement à grande échelle", a déclaré Selwin Hart, conseiller spécial du secrétaire général des Nations unies pour l'action climatique, lors d'un événement organisé cette semaine.

"Malgré les arguments économiques très clairs en faveur de l'urgence et de l'ambition, nous n'avançons tout simplement pas assez vite. Selon moi, la crise climatique est une crise de la volonté politique", a-t-il ajouté.

Une étude réalisée en 2023 a estimé que, d'ici à 2030, les pays en développement devraient investir environ 2 400 milliards de dollars par an pour décarboniser leurs économies, dont 1 000 milliards de dollars proviendraient de sources extérieures.

Les discussions préliminaires qui ont eu lieu au début du mois à Bonn, en Allemagne, ont mis en évidence les divergences persistantes entre les plus grandes économies du monde sur la question de savoir qui doit contribuer et dans quelle mesure.

"Il est trop tôt pour parler du montant", a déclaré Catherine Stewart, ambassadrice du Canada pour le changement climatique, lors d'une interview, ajoutant qu'il fallait discuter davantage de l'origine de l'argent et du fait que "tout le monde doit venir à la table".

Mahmoud Mohieldin, champion de haut niveau des Nations unies pour le changement climatique en Égypte, a déclaré à Reuters que les discussions étaient "encore très loin d'aboutir à un accord sur presque tout du point de vue des économies en développement ou des marchés émergents".

Bien que le montant cible du financement soit important, M. Mohieldin a déclaré que tout accord devait être plus clair sur les types de financement à offrir, tels que les prêts, les capitaux propres ou les garanties, et sur la manière dont ils seraient comptabilisés pour s'assurer que les gouvernements respectent leurs engagements.

"Malheureusement, certaines des principales économies avancées ne font pas vraiment leur part du travail... de nombreuses promesses ne sont pas honorées", a-t-il déclaré.

Brian O'Callaghan, conseiller auprès de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique, s'est dit préoccupé par le fait que la nature dynamique des impacts climatiques n'était pas correctement prise en compte dans les discussions autour de l'objectif de financement.

"Pour moi, le chiffre devrait être supérieur à un billion par an", a-t-il déclaré. "Et puis il y a la question de savoir comment ce chiffre évolue dans le temps et, honnêtement, ce niveau de sophistication a été complètement absent de ces dialogues d'experts techniques.

Des politiques plus fortes sont nécessaires pour encourager les technologies plus propres et réduire les émissions dans les pays développés, ont entendu les délégués, faisant écho à une nouvelle initiative lancée au début de la semaine.

Mission 2025, soutenue par des entreprises, des investisseurs et des villes de premier plan, vise à encourager les gouvernements à définir des politiques ambitieuses lorsqu'ils soumettront leur prochaine série d'objectifs climatiques aux Nations unies au début de l'année prochaine.

"Les principaux obstacles à l'action climatique dont nous avons besoin ne sont ni l'économie, ni la technologie, mais la politique et le changement institutionnel", a déclaré Nick Mabey, fondateur de l'événement annuel et codirecteur général de la société de recherche indépendante E3G. (Reportage de Susanna Twidale, Virginia Furness et Simon Jessop, complément d'information de Gloria Dickie ; rédaction de Ros Russell)