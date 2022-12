Plus de financement nécessaire pour les opportunités de transition énergétique en Afrique

Brian Dames, directeur général d'African Rainbow Energy & Power, a déclaré que le passage à une énergie plus propre en Afrique du Sud, par exemple, signifiait un ajout massif de nouvelles capacités de production avec un fort potentiel de croissance.

"L'Afrique du Sud doit tout simplement ajouter plus de 50 000 mégawatts (MW) de nouvelle capacité. La plupart de ces capacités seront des énergies renouvelables", a déclaré Mme Dames, qui s'exprimait lors d'un débat à la conférence Reuters NEXT.

La nation la plus industrialisée d'Afrique connaît des pannes de courant record cette année, car ses centrales électriques au charbon instables, qui représentent plus de 70 % de la capacité de production d'environ 58 000 MW, peinent à répondre à la demande.

Le gouvernement sud-africain a dévoilé un plan de transition de 84 milliards de dollars sur cinq ans pour réduire les émissions de carbone et exploiter d'autres opportunités économiques de la transition énergétique.

Le pays vise à réduire la part du charbon dans sa production d'électricité à environ 38 % d'ici 2031, en mettant hors service les vieilles centrales, et en augmentant la production d'énergie éolienne, solaire et de gaz à environ 47 % au cours de la période, selon un plan présenté au parlement par la compagnie publique Eskom.

Mme Dames, qui a dirigé Eskom de 2010 à 2014, a déclaré qu'African Rainbow Energy and Power avait investi dans plus de 700 MW de production éolienne, solaire et de biomasse.

"Nous voulons construire un champion africain de l'énergie basé sur l'énergie propre. Nous avons des projets d'environ 2,8 gigawatts (GW) que nous allons clôturer l'année prochaine", a déclaré M. Dames, ajoutant que la société envisageait le commerce de l'électricité et l'expansion dans d'autres pays africains.

POOL DE CAPITAUX

Cependant, une question clé qui reste à résoudre sur la transition énergétique de l'Afrique et sa capacité à s'adapter à l'impact du changement climatique, est celle du financement.

Malgré les promesses faites par les nations développées, les gouvernements et les entreprises ont vu peu d'apports financiers directs dans les projets en Afrique, a déclaré Mme Dames, ajoutant qu'il y avait encore des contraintes pour faire parvenir les financements sur le continent.

Anibor Kragha, secrétaire exécutif de l'Association africaine des raffineurs et distributeurs, a reconnu que les projets sur le continent avaient du mal à exploiter les financements disponibles pour la transition énergétique.

"Nous devons disposer d'un pool de capital destiné aux projets de décarbonisation pour l'Afrique, qui puisse aller au-delà des banques commerciales et des institutions de financement du développement, afin que nous puissions réellement les exécuter de manière significative et durable", a déclaré M. Kragha lors de son intervention dans le même panel.

Il a déclaré que l'association était en train de constituer un registre de projets et de trouver des partenaires pour deux fonds, l'un pour le développement du gaz de pétrole liquéfié à travers le continent pour une cuisine propre, et l'autre pour des projets bancables de raffinerie et d'infrastructure de stockage et de distribution.

"Tout projet sans financement n'est qu'une idée", a déclaré M. Kragha,

Pour visionner la conférence Reuters NEXT en direct les 30 novembre et 1er décembre, veuillez cliquer ici.