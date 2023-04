La part des stocks d'aluminium russe dans les entrepôts enregistrés au London Metal Exchange (LME) a grimpé à 53 % du total en mars, contre 46 % en février et 41 % en janvier, selon les données publiées mardi sur le site web de la bourse.

La plus ancienne bourse du monde et le plus grand marché de métaux industriels n'a pas interdit aux métaux russes d'être échangés et stockés dans son système depuis que Moscou a envahi l'Ukraine, car il n'y a pas de sanctions occidentales sur les métaux de base russes.

Elle a toutefois suspendu l'afflux de métal russe dans ses entrepôts enregistrés aux États-Unis à partir de la fin février, après que les États-Unis ont annoncé des droits de douane sur le métal russe.

Les droits de douane américains ont compliqué l'utilisation de l'aluminium russe produit par Rusal, le plus grand producteur mondial en dehors de la Chine.

"Les entreprises d'Europe et de certaines régions d'Asie ne veulent pas d'aluminium russe. Elles peuvent avoir des contrats pour le prendre, mais elles ne l'utiliseront pas et le livreront plutôt au LME", a déclaré une source de l'industrie de l'aluminium à Reuters.

Un nouveau rapport mensuel du LME, propriété de Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd, a montré qu'au 31 mars, l'aluminium russe représentait 53 % du total, soit 220 575 tonnes, tandis que la part du cuivre était de 49 %, soit 22 275 tonnes, et celle du nickel de 21 %, soit 8 058 tonnes.

Le métal russe dans les entrepôts enregistrés au LME représentait 251 108 tonnes, soit 44 % du total en mars, contre 42 % en février.