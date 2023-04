Plus de la moitié des Britanniques se sentent encouragés à acheter des produits grâce aux réductions proposées par les cartes de fidélité des magasins, a révélé mardi une enquête de l'institut d'études de marché NIQ, alors que les consommateurs sont à la recherche de bonnes affaires en cette période de crise du coût de la vie.

Les consommateurs britanniques continuent de rechercher des produits à bas prix, avec une inflation globale supérieure à 10 % en février et les dernières données de la société d'études Kantar montrant que les prix des produits alimentaires ont augmenté de 17,5 % le mois dernier, ce qui constitue un record.

Selon NIQ, 54 % des Britanniques déclarent que les remises accordées par les cartes de fidélité sont les plus susceptibles de les inciter à acheter un produit. Plus d'un tiers d'entre eux ont également choisi une "réduction de prix spéciale" pour les détenteurs de cartes de fidélité comme promotion susceptible d'influencer leur choix d'achat.

Notre récente enquête indique qu'en période d'inflation élevée, les consommateurs recherchent différents moyens d'économiser de l'argent et que les remises sur les cartes de fidélité constituent une stratégie "gagnant-gagnant" car elles récompensent à la fois les consommateurs et les détaillants", a déclaré Mike Watkins, responsable britannique de la connaissance des détaillants et des entreprises au sein de NIQ.

"Elles permettent de réaliser des économies significatives, les acheteurs préfèrent l'immédiateté de la réduction et elles constituent un moyen promotionnel susceptible d'influencer le lieu où ils font leurs achats", a-t-il ajouté.

NIQ ne dispose pas de comparaisons historiques pour les données, car les valeurs n'ont pas été uniformes entre les détaillants au cours des dernières années.

Les ventes de produits alimentaires ont augmenté de 11,5 % au cours des quatre semaines précédant le 25 mars, après une hausse de 11,1 % en février, a indiqué le NIQ dans son communiqué.

M. Watkins a également déclaré que les supermarchés devraient bénéficier du prochain week-end de Pâques, tandis qu'un jour férié supplémentaire pour le couronnement du roi Charles en mai, en plus des jours fériés habituels de ce mois, devrait également faire augmenter les ventes.