Plus de masques N95 et Niveau 3 pour les secteurs canadiens public et de soins de longue durée grâce à EmerDepot

TORONTO, 24 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- « EmerDepot intensifie ses efforts pour les travailleurs des soins de longue durée », déclare Jeff Eaves, directeur du développement chez EmerDepot, fournisseur d’équipements de sécurité médicaux à Toronto. « Depuis les nouvelles directives d'octobre donnant plus d'accès à l'ÉPI et aux respirateurs N95 pour le personnel de santé réglementé et non réglementé, nous avons réorienté nos efforts.

Non seulement EmerDepot augmente son allocation d'importation pour les soins de longue durée, mais ils ont une stratégie pour aller encore plus loin. Eaves ajoute: « Nous comprenons que l’ÉPI, en particulier les N95, sont une nouvelle norme pour les travailleurs et secteurs. Ceux-ci n'étaient pas pris en compte dans le budget il y a un an, mais il n'y a aucune raison pour les entreprises de dire qu'elles ne trouvent pas de N95. Nous œuvrons pour réduire les coûts et travailler avec nos clients et partenaires de distribution pour maintenir le pipeline vers ceux qui en ont besoin. »

« Nous avons commencé à travailler auprès de différentes entreprises au Canada pour effectuer des tests d'ajustement. Nous nous sommes vite rendu compte que fournir des masques N95 à ces travailleurs n'était pas suffisant. Nous devions nous assurer qu'ils étaient bien ajustés et qu'ils portaient la bonne taille et le bon modèle selon leurs besoins, » dit Naveen Polapady.

« Nous avons bénéficié d’un énorme soutien de nos marques clés comme Makrite Industries et Medicom. Notre plus gros défi consiste à sensibiliser les gens qui en ont besoin. Les masques N95 et de Niveau 3 sont maintenant reconnus comme l’une des meilleures méthodes pour assurer la sécurité dans les situations où il y a un contact étroit. Nous avons constaté une prise de conscience et une demande accrue dans de nombreux secteurs tels que les soins de longue durée et le grand public. Tous les Canadiens méritent de rester sains. »

Maintenant qu’il est évident que les masques médicaux de Niveau 3 offrent un plus haut niveau de protection par rapport aux masques en tissu, EmerDepot a encore une fois fait de son mieux pour fournir aux organisations et au grand public ces produits susceptibles de sauver des vies de Makrite et Medicom, une marque canadienne de confiance.

Veuillez adresser les nouvelles demandes de renseignements commerciaux à info(@)emerdepot.com